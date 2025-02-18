ALES/1 ne zaman 2025? ALES/1 başvuru ücreti ne kadar, sınav tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025 ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES başvuruları 19 Şubat - 26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıranlar için ALES geç başvuru günü 7 Mart 2025 olarak belirlendi. Peki, ALES başvuru ücreti ne kadar? Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte ALES/1 2025 başvuru takvimi ve detayları…

ALES/1 NE ZAMAN 2025?

Sınav, 13 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti henüz açıklanmadı.

ALES/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları 19 Şubat'ta başlıyor.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr/ ) üzerinden ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilirler.