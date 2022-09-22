Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte izleyiciyle buluşacak yeni yapımlar arasında yer alan ' Aldatmak' dizisi 22 Eylül Perşembe itibariyle yani bugün ilk bölümüyle yayında olacak. Peki, Aldatmak dizisi konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler, ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

ALDATMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Güzide, birçok evliliği yıkılmaktan kurtarmış, pek çok çocuğun hak ettiği sevgiyi görmesini sağlamış ve daima adaletin yanında olan, prensipli ve dürüst bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla beraber mutlu bir ailesi olan Güzide, onurlu bir hayat yaşadıklarını, örnek bir aile olduklarını ve evliliklerinin de daima böyle devam edeceğini sanmaktadır. Fakat bir gün kendisinin neden olduğu ve sonrasında tesadüfen gelişen olayların ardından örnek ve mutlu sandığı ailesinin kumdan bir kaleye dönüştüğünü görecektir.

ALDATMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Vahide Perçin

Ercan Kesal

Mustafa Uğurlu

Cem Bender

Yusuf Çim

Caner Şahin

Feyza Sevil Güngör

Asena Girişken

Cem Sürgit

Meltem Baytok

Hatice Deniz

ALDATMAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni yayın döneminin gelmesiyle birlikte izleyiciyle buluşacak yeni yapımlar arasında yer alan 'Aldatmak' dizisi 22 Eylül Perşembe itibariyle yani bugün ilk bölümüyle yayında olacak.