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Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250

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Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Aldatmak SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Dersen ki ben affettim seni temiz bir sayfa açalım, o başka..."

Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir. Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir. Bu sırada herkes tarafından terk edilen Kadriye büyük bir karar verir. Zor gününde Kahraman'ın yanında olmaya çalışan Oylum yaklaşan tehlikeden habersizdir. Dicleli evinden beklenmedik bir yüz, ailenin en büyük sırlarını ortaya çıkarmak üzeredir…

Aldatmak 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 71. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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