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Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi?

Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi?
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5'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor. Peki, Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi?

Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi?

ALAN YARIŞMA FORMATI NE?

Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması "Alan" şimdi de atv ekranlarında!

Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan ve şimdi de Türkiye!

100 yarışmacı, 100 kategori ve 1.000.000 lira ödül!

Rakiplerini ele, alanını genişlet ve sona kalıp büyük ödülü al!

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

Bu yarışma sadece bir bilgi değil aynı zamanda strateji yarışması.

Ne bildiğin kadar rakip olarak kimi seçtiğin de önemli.

ALAN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Alan yarışması bugün final bölümü ile ekrana gelecek.

Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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