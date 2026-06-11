Haberler

Al Pacino'yu görenler tanıyamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baba, Yaralı Yüz gibi filmlerle dünya sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Al Pacino'nun son hali dikkat çekti. New York'ta bir etkinliğe katılan 86 yaşındaki Al Pacino'yu görenler tanıyamadı.

Sinema tarihinin efsane isimlerinden Al Pacino, New York'ta katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. 86 yaşındaki usta aktörün ilerleyen yaşına bağlı değişimi ve kendine has tarzı, sosyal medyada ve magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü oyuncunun doğal yaşlanma sürecini ilgiyle karşıladı.

"Baba" ve "Yaralı Yüz" gibi unutulmaz filmlerle tanınan Al Pacino, ilerlemiş yaşına rağmen sinemadan ve sosyal hayattan kopmuyor. Yeni filminin festival gösterimi için kameralar karşısına geçen usta sanatçı, bitmeyen enerjisi ve neşeli tavırlarıyla zamana meydan okumaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerrin Demir:

valla komşu ülkelerde böyle yaşlı oyuncuların bakımı ve kültürel değeri biraz daha başka oluyo da bizde sadece görünüşü konuşuyoz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşen Srdr:

işte bak Al Pacino gibi efsaneler hala aktif çalışıyor bizim yöneticilerimiz 50 yaşında emekli olmak istiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Topçu:

herkes yaşlanıyo işte ne bekliyosunuz adam 86 yaşında tabii ki değişir fiziksel görünüşü ama asıl önemli olan enerjisi hala var demek ki yaşlanmak bu kadar korkunç bir şey değil belki

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü

Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz