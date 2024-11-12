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Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Lübnan-Suriye sınırındaki bir köyde silah kaçakçısı bir ailenin iç çatışmaları ve diğer kabilelerle olan ilişkisini anlatan Al Hayba dizisi, Türkiye'de Uzak Şehir dizisine uyarlandı. Peki, Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Türkiye'de ilk kez bir Lübnan dizisinin ana akıma uyarlanması yapıldı. Al Hayba isimli dizidenAlboraların Hikayesi dizisi Mardin'de çekiliyor. Peki, Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

AL HAYBA KONUSU NE?

Lübnan-Suriye sınırındaki bir köyde, silah kaçakçısı bir ailenin reisi aile içi anlaşmazlıklar, iktidar mücadeleleri, aşk ve entrika ilişkilerini konu ediniyor. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan dizi 5 sezon boyunca ekrana geldi. Arap drama dizisi olan Al Hayba, Şeyh El Cebel Ailesi'nin kökeni olan kurgusal "Hayba" köyünde geçiyor.

AL HAYBA HANGİ ÜLKENİN DİZİSİ

Al Hayba, Lübnan'da yaşanan bir aşiret savaşını konu alan etkileyici bir dram dizisidir. Oyuncu kadrosu ve ilginç karakterleriyle dikkat çeken dizi, 5 sezon boyunca devam etmiştir. Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle birlikte Netflix gibi online dizi platformlarında izlenebilir.

Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

AL HAYBA SONU NASIL BİTİYOR?

Al Hayba, aşiret lideri Jabal ve kız kardeşi arasındaki çekişmeyi konu alır. Dizide, Jabal'ın kardeşiyle olan sorunları çözmeye çalışması ve aşiretler arasındaki savaşı sonlandırmak için verdiği mücadele anlatılır.

AL HAYBA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

• Taim Hasan - Jabal

• Nadine Nassib Njeim - Alia

• Abdo Chahine - Adel

• Oweiss Mkhallalati - Nazem

• Mona Wassef - Rima

AL HAYBA GERÇEK Mİ?

Hayır, Al Hayba tamamen hayal ürünü bir dizi olup, gerçek bir hikayeden uyarlanmamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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