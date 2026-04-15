Aksiyon yıldızı bu kez baba haliyle! Jason Statham’dan dikkat çeken kareler

Aksiyon filmlerindeki sert rolleriyle tanınan Jason Statham, özel hayatına dair nadir paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Çocuklarıyla birlikte geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu kez baba yönüyle gündeme geldi.

SERT İMAJ YERİNİ SAMİMİ ANLARA BIRAKTI

Genellikle aksiyon dolu sahnelerle hafızalara kazınan Statham, paylaştığı fotoğraflarda çocuklarıyla birlikte havuzda vakit geçirirken görülüyor. Doğal ve samimi halleriyle dikkat çeken ünlü oyuncunun bu kareleri, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Jason Statham’ın çocuklarıyla paylaştığı bu anlar, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun bu yönü sosyal medyada sıkça konuşulan detaylar arasında yer aldı.

2 ÇOCUĞU VAR

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham’ın iki çocuğu bulunuyor. Uzun süredir birlikte olduğu model Rosie Huntington-Whiteley ile bir oğlu ve bir kızı olan Statham, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çiftin 2017 doğumlu Jack Oscar adında bir oğlu, 2022 doğumlu Isabella James adında ise bir kızı bulunuyor.