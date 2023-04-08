Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak?

Mübarek ramazan ayının yarısı bitti. Vatandaşlar ise oruçlarını açmak için akşam ezanını bekliyor. Merak edilenler arasında ise Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak? soruları yer aldı. Peki, Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak?