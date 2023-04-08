Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
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Mübarek ramazan ayının yarısı bitti. Vatandaşlar ise oruçlarını açmak için akşam ezanını bekliyor. Merak edilenler arasında ise Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak? soruları yer aldı. Peki, Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
Ramazan ayında vatandaşlar oruçlarını tutmaya devam ediyor. Ramazan ayının yarısı bitti. Müslüman aleminin mübarek aylarında olan Ramazan ayında tutulan oruçlar akşam ezanı itibari ile açılıyor. Vatandaşlar ise akşam ezanı vakitlerini merak ediyor. Peki, Akşam ezanına kaç dk var? İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin akşam ezanına ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman okunacak?
AKŞAM EZANINA KAÇ DK VAR?
8 Nisan günü akşam ezanı İstanbul'da 19:42'te okunurken, İzmir'de 19:47'de okunuyor.
Ankara'da 19:26'da okunurken, Mersin'de 19:16'da okunuyor.