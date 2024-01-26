Akrostiş Şiir | Akrostiş şiirlere örnekler! Akrostiş ne demek? Zeynep, Damla, Deniz, Merve vb. kadın isimlerinden en güzel akrostiş şiirler
Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzumelere akristiş denir. Akrostiş şiirler özellikle sevgiliye, eşe vb. değer verilen insanlar için yazılmaktadır. Özellikle, Zeynep, Damla, Deniz, Merve, Meryem, Ayşe vb. kadın isimleri için akrostiş şiirler çok merak ediliyor. Sizler için en güzel akrostiş şiirler nelerdir onları paylaşacağız.
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TDK'YA GÖRE AKTOSTİŞ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre akrostiş "Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih." anlamına gelmektedir.
Akrostiş ne demek : Her dizenin ilk harfi yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda ortaya bir söz çıkacak bir biçimde düzenlenmiş manzume, muvaşşah, tevşih.
AKROSTİŞ ŞİİR NEDİR?
Akrostiş ya da Türkçe söylemiyle ilkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında akrostişe muvaşşah ya da istihrac denir. Eski Yunan ve Latin dillerinde "akro-" ön eki "uç taraf" veya "sivri taraf" anlamına gelir. Ör. "akromegali" uçların (ellerin ve burun ucunun) irileştiği hastalık anlamındadır. "akrostiş" de "uç taraftaki dize" anlamındadır.
AKROSTİŞ ŞİİRLERE ÖRNEKLER
Akrostiş şiirlere birçok örnek verebiliriz. Mesela MERVE ismiyle ilgili akrostiş bir şiirin 5 dizeli ve dizelerin baş harflerinin sırasıyla M-E-R-V-E olması gerekmektedir.
Banu akrostiş şiir:
B u ne güzel tesadüf
A ldatılışımın ertesi günü
N eden gözlerini kapatmış zülüf
U zaklara gitme yâr, belli etme üzüntünü...
(Şirini)
Merve akrostiş şiir:
M eğer yanlış tanımışım seni ben
E ğer beklersen, gelmek istersen
R ayiha kokan ellerinden
V azomu süsler güllerin ve sen
E n derin duygularım kalpten geçerken...
(Şirini)
Merve akrostiş şiir: (2. şiir)
M uhtaçtır kalbim aradığını bulmaya
E llerimde resmin gül yüzüne bkmaya
R üzgar meltemi dokunsa bedenime
V arsın sen diye dönerim koşmaya
E llerine yanlızca bir kere dokunmaya
(Merve Dikici)
Zeynep akrostiş şiir:
Zaafımsın benim seni ister yüreğim
En kıymetli yerindesin yana şu kalbimin
Yokluğuna dayanamam hep aklımdasın yarim
Nefesim oldun sana yanında bile hasretim
Ellerimiz ayrılmasın hiç sevdiğim
Parelenir aşkınla kalbim kalan ömrüme duamsın benim
Damla akrostiş şiir:
Duamsın her doğan günde seni dilerim
Anlamı oldun sen hayatımın yarim
Matem tutar yokluğunda yüreğim
Lal olur gözlerini görünce dilim
Aşkından viran oldum seni ister kalbim
Deniz akrostiş şiir:
Damlalar akmasın dayanamam o güzel gözlerinden
Eşin benzerin yok uğraşma kaçışın yok benden
Nafile onca söz, yokluğundur beni sürekli kahreden
İmkanı yok yapamam alamam gözlerimi senden
Zannetme ki mutluluk uzaklarda, fazla bakma derinden
Gökçe akrostiş şiir:
Gelip söyleyebilsem yanına
Ölümüne sevdiğimi seni aslında
Kızar mıydın acaba bana
Çabaladım her gün unutmaya
Elimde değil yapamıyorum
Vedia akrostiş şiir:
Var olan bir sen, bir ben, bir de bu bahar
Elden ne gelir ki ? Güzelsin, gençliğin var.
Dünyada aşkımız ölüm gibi mukaddes.
İnan ki bir daha geri gelmez bu günler,
Âlemde bu andır bize dost esen rüzgâr.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
İsmet İnönü Akrostiş Şiiri (Necip Fazıl Kısakürek)
İhtilal acentası…
Solun tam da ortası.
Moskof 'un oltası..
Eli, zulüm muştası.
Tek ümidi, cuntası
İnkılap, avantası…
Nemrut, onun atası…
Ölüm yolu, rotası..
Namlı servet çantası..
Ünlü küfür softası..
(Necip Fazıl Kısakürek)
Fatıma akrostiş şiir:
Fa'alun lima-yürid, sırrıyla yanan ariF
Fahamet-penaha arz, edilirken ol tariF
Faniyyet gelir başa, iman-ı özde zariF
Fahr-i kainat aşkı nimhande kalbde nesiF
Aşknüma sunan gözler, safi olur ummandA
Asremana dalarken, kalb azalil ziyandA
Aşk-ı eflâtunî ayş, tafn huzuru limandA
Aşiyani harâb nefs! dolup boşalan handA
Tabir-i samedaî, hakiki aşkta şehiT
Tavk dolar ruhlarına; melekler olur şahiT
Tahabbüb muhabbeti, gönle bağlanan ahiT
Tahaddi mucizesi, sunar teşnegan zahiT
Idhiyan dolsun ruha, ıdbab ruhlarda sızI
Ihn-i menfüş yürekler, aşkta didilir hazI
Ikd dizilen dûalar, ıtr kokulu niyâzI
Ihlamur çiçek açar, tesbih eylerken nâzI
Mâ-i mutlak yürekler, esmâ-ül hüsnâ keriM
Mâ-i zerrin akarken, ma-ûl hayattır seriM
Maal-iftihar sunan, gözlerde yanan feriM
Mahasin gönle dolar, Mevlâm Sen'siz neyleriM
Aşk-ı kimyevi sunar, kudret ilâhi andA
Aşık-ı didarı pâk, seven yürekte candA
Aşk-ı lahuti dolar, coşkuyla akan kandA
Aşk-ı hakiki kalpte, nûr tevhîdi imandA
(Fatimâ Hümeyrâ Kavak)