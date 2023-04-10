AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları!
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AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 2. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…
AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…
AKP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- SÜLEYMAN SOYLU
- HALİT YEREBAKAN
- RABİA KALENDER İLHAN
- MEHMET ÖNDER AKSAKAL
- MUSTAFA DEMİR
- İSMAİL EMRAH KARAYEL
- ZAFER SIRAKAYA
- BÜŞRA PAKER
- SEVAN SIVACIOĞLU
- DERYA AYAYDIN
- ADEM YILDIRIM
- SENA NUR ÇELİK
- AHMET BİLAL KIYMAZ
- HÜSEYİN EROĞLU
- ENES EMİNOĞLU
- AHMET HAMDİ ÇAMLI
- EMRE USTAOSMANOĞLU
- ŞEVKİ ŞAR
- CAHİT ALTUNAY
- ÖMER FUAT GÜNDAY
- ORHAN NARİN
- SELÇUK KAR
- KEMAL OĞUZ KIDİL
- FERŞAT YILDIRIM
- ECRİN NAZLI İNAN
- NAZİF BARIŞ ÇİFTÇİOĞLU
- BEŞİR AÇIKÇA