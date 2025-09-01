Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Akın Gürlek davasında ilk duruşma Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapıldı. İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Gelişmelerin ardından "Akın Gürlek kimdir?" sorusu gündeme geldi. Akın Gürlek ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Farklı il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2022'de Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu ve 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

AKIN GÜRLEK KAÇ YAŞINDA?

Akın Gürlek, 1982 yılında doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Gürlek, hukuk kariyerine genç yaşta başlamış ve çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bugüne kadar edindiği deneyimlerle önemli pozisyonlarda görev yaparak hukuk alanında kendini kanıtlamıştır.

AKIN GÜRLEK NERELİ?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğmuştur. Eğitim ve meslek hayatı boyunca farklı görevlerde bulunmuş, hukuk alanında çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır. Nevşehir doğumlu olan Gürlek, kariyerinde önemli görevler üstlenmiştir.

AKIN GÜRLEK EVLİ Mİ?

Akın Gürlek evli olup, bir çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte özel hayatını sürdürürken, kariyerine de hukuki alanlarda devam etmektedir. Hem mesleki hem de aile hayatında dengeli bir yaşam sürdürdüğü bilinmektedir.