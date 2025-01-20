Akın Gürlek'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor.1982 doğumlu olan Akın Gürlek, uzun yıllardır hukuk alanında önemli görevlerde bulunmuş ve kariyeri boyunca adından sıkça söz ettirmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gürlek'in hayatı, eğitimi ve kariyerine dair detaylar bu yazıda yer alıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra yargı alanında kariyerine başladı ve kısa sürede dikkat çeken başarılara imza attı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken önemli davalarda yer aldı. Bu dönemde, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımamasıyla gündeme geldi. 2021 yılında terfi ederek birinci sınıf hâkimlik unvanını aldı.

2 Haziran 2022 tarihinde Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine Adalet Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı. Bu görevinde, adalet politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.

2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Akın Gürlek, bu görevde Türkiye'nin en önemli yargı süreçlerini yöneten isimlerden biri oldu. Hukuk alanındaki bilgi birikimi ve liderlik becerileriyle dikkat çekti.

Akın Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürdüren Gürlek, hukuk dünyasındaki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.