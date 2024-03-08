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Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli?

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Ankara Keçiören Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gören Akın Gürkan, üniversite eğitimini 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Peki, Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Tuzla Belediye Başkan adayı ise Akın Gürkan oldu. Vatandaşlar, Akın Gürkan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kimdir? Zafer Partisi Tuzla Belediye Başkan adayı Akın Gürkan kaç yaşında, nereli?

AKIN GÜRKAN KİMDİR?

  • İlköğrenimini Ankara Keçiören Çizmeci İlkokulu'nda tamamlayan birey, ortaokul eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde almıştır. Üniversiteye geçiş yaptığında ise 9 Eylül Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde eğitim görmüştür.
  • 1989 yılında üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan birey, mezuniyet sonrasında özel bir firma bünyesinde şantiye şefi olarak görev almıştır. Kariyerindeki ilk adımlarını atarken, çeşitli projelerde önemli roller üstlenmiştir. İlk olarak İller Bankası'na ait Iğdır Arıtma İnşaat'ında görev alan birey, ardından sırasıyla Van (Erciş) İçme Suyu İnşaatı, Ağrı (Merkez) İçme Suyu ve Ağrı (Merkez) Kanalizasyon İnşaatları, Beyşehir Kanalizasyon İnşaatı, Zonguldak Yenice İçme Suyu İnşaatı gibi önemli projelerde çalıştı.
  • Kariyerindeki deneyimlerinin ardından, 1993 yılında İller Bankası, Köy Hizmetleri, Özel İdareler ve belediyelerle iş birliği yaparak çeşitli içme suyu, kanalizasyon, yol ve bina projelerini hayata geçirdi. Bu süre zarfında elde ettiği tecrübeler ve başarılarla kendi inşaat firmasını kurdu.
  • 2000'li yılların başından itibaren, kendi firmasında proje ofisi kurarak proje üretimine devam etmiş ve çeşitli inşaat projelerini başarıyla tamamlamıştır. Şu anda, proje ofisindeki çalışmalarını sürdürmekte ve inşaat sektöründeki başarılarına yenilerini eklemektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İstanbul Gündem Eğitim İş Dünyası Yaşam Haberler

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