Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Akif filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Akif konusu, özeti ve Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi? konuları mercek altına alıyoruz. Akif filminin detayları…

Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Akif filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Akif filmini izleyecek olanların merak ettiği Akif konusu nedir, Akif oyuncuları kimler ve Akif özeti gibi konuları inceliyoruz. Akif filmi konusu ne, oyucuları kim? Akif filmi nerede, ne zaman çekildi?

AKİF FİLMİ KONUSU NEDİR?

Âkif, 2021 yılı Türkiye yapımı sinema filmi. İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveninin anlatıldığı filmin yönetmenliğini Sadullah Şentürk yaptı.

İlk gösterim tarihi: 24 Eylül 2021

Yönetmeni: Sadullah Şentürk

Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi usta isimler de yer alıyor.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Yavuz Bingöl - Mehmet Âkif Ersoy

• Fikret Kuşkan - Mustafa Kemal Atatürk

• Kıvanç Ali Aktan - Emin Ersoy

• Murat Han - Ali Şükrü Bey

• Erkan Bektaş - Kuşçubaşı Eşref

• Ruhi Sarı - Mustafa Sagir

• Hazım Körmükçü - Eşref Edip

• Mine Çayıroğlu - İsmet Hanım

• Atılay Uluışık - Öğretmen

• Başaran Yavuz - Ömer Rıza Doğrul

• Jerrod Weston - John G. Bennett