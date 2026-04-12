AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrailli yetkililerin ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Şahin, yaptığı paylaşımda Batı tarafından ortaya çıkarıldığını ifade ettiği siyonist yapıyı hedef alarak, “Müslüman coğrafyanın kapısına bırakılmış gayri meşru bir projenin soysuz soykırım çetesi, Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak adeta ecelini arıyor” ifadelerini kullandı.

ROMEN ATASÖZÜNE YER VERDİ

Tepkisinde bir Romen atasözüne de yer veren Şahin, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” sözleriyle İsrail yönetiminin söylemlerine karşı duruş sergiledi.

"İSRAİL TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Şahin, İsrail yönetiminin özellikle çocuklara yönelik saldırılar nedeniyle tarih önünde hesap vereceğini belirterek, hayatını kaybeden Filistinli çocukları hatırlattı. Şahin, “Netanyahu ve soykırım çetesi, bizden önce Gazzeli şehit çocukların aziz hatırası önünde diz çökecek” dedi.

"YENİLECEKSİNİZ VE DİZ ÇÖKECEKSİNİZ"

Açıklamasında, hayatını kaybeden küçük çocuklar üzerinden İsrail’i eleştiren Şahin, sözlerini “Yenileceksiniz ve diz çökeceksiniz” ifadeleriyle tamamladı.

