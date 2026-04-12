AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrailli yetkililer ve Başbakan Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. İsrail için “soysuz soykırım çetesi” ifadesini kullanan Şahin, Gazze’deki saldırılara dikkat çekerek “tarih önünde hesap verecekler” dedi. Romen atasözüne de yer veren Şahin, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya 'Köpekler istedi diye atlar ölmez' sözleriyle tepki gösterdi.
  • Ali Şahin, İsrail yönetimini Gazze'de çocuklara yönelik saldırılar nedeniyle tarih önünde hesap vereceğini belirtti.
  • Ali Şahin, İsrail yönetiminin 'yenileceğini ve diz çökeceğini' ifade etti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, İsrailli yetkililerin ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Şahin, yaptığı paylaşımda Batı tarafından ortaya çıkarıldığını ifade ettiği siyonist yapıyı hedef alarak, “Müslüman coğrafyanın kapısına bırakılmış gayri meşru bir projenin soysuz soykırım çetesi, Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak adeta ecelini arıyor” ifadelerini kullandı.

ROMEN ATASÖZÜNE YER VERDİ

Tepkisinde bir Romen atasözüne de yer veren Şahin, “Köpekler istedi diye atlar ölmez” sözleriyle İsrail yönetiminin söylemlerine karşı duruş sergiledi.

"İSRAİL TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Gazze’de yaşananlara da dikkat çeken Şahin, İsrail yönetiminin özellikle çocuklara yönelik saldırılar nedeniyle tarih önünde hesap vereceğini belirterek, hayatını kaybeden Filistinli çocukları hatırlattı. Şahin, “Netanyahu ve soykırım çetesi, bizden önce Gazzeli şehit çocukların aziz hatırası önünde diz çökecek” dedi.

"YENİLECEKSİNİZ VE DİZ ÇÖKECEKSİNİZ"

Açıklamasında, hayatını kaybeden küçük çocuklar üzerinden İsrail’i eleştiren Şahin, sözlerini “Yenileceksiniz ve diz çökeceksiniz” ifadeleriyle tamamladı.

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

İsrailli bakanlar açık açık söyledi! Zirve sonrası korkulan oluyor
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Tuvaletini yapmak için çıktığı inşaat sonu oldu