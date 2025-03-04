Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım

Zelenskiy, çok fazla dayanamadı! Trump'a biat etmek zorunda kaldı
DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor

İmralı heyeti, kritik tarihi verdi: Başlıyoruz
İşte Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri

Günlerdir aranıyor! İşte mimar Ece Gürel'in son görüntüleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı

Bahis soruşturmasında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran'a kötü haber

AK partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim

AK partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.

Bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.

BİLİRKİŞİ DAVASINDA 5 GAZETECİ SERBEST

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu bulunan Toktaş için tahliye kararı verilirken savcılığın bu karara itiraz edeceği açıklandı.

AK PARTİLİ METİNER: SUAT TOKTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINA SEVİNDİM

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım geldi. Metiner, Suat Toktaş'ın tahliye edilmesine sevindiğini söyledi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. O yüzden adli kontrol şartıyla bırakılmalı diyenlerdendim. Keşke hiç tutuklanmasaydı. Geçmiş olsun.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Hukuk
img

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı
img

Bunu başarırsa kariyerinde bir ilk olacak
img

Puan kaybı sonrası soyunma odasında yaptığı konuşma ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu

"Ramazan ayı" krizinden sonra yeni CEO atandı
Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Futbolda devrim niteliğinde proje: Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak

Hayata geçirilirse statta maç izlemek tarihe karışacak
Danla Bilic gönlünü Süper Lig devinin yıldızına kaptırdı

Süper Lig devinin yıldızıyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.