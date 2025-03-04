AK partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim

Bilirkişi davasının ilk duruşmasında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tahliye edilmesiyle ilgili paylaşım yapan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken ifadeler kullandı. Metiner, "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. Keşke hiç tutuklanmasaydı." dedi.

BİLİRKİŞİ DAVASINDA 5 GAZETECİ SERBEST

'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında tutuklanan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verdi. Tutuklu bulunan Toktaş için tahliye kararı verilirken savcılığın bu karara itiraz edeceği açıklandı.

AK PARTİLİ METİNER: SUAT TOKTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINA SEVİNDİM

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'den konuya ilişkin dikkat çeken paylaşım geldi. Metiner, Suat Toktaş'ın tahliye edilmesine sevindiğini söyledi. Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim. İçlerinde en masumu oydu. O yüzden adli kontrol şartıyla bırakılmalı diyenlerdendim. Keşke hiç tutuklanmasaydı. Geçmiş olsun.