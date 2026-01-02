Haberler

AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu

AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Tuba İnan evinde ölü olarak bulundu. İnan'ın cansız bedeni kendisinden 3 gündür haber alamayan yakınlarının ihbarı sonrası bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Hatice Tuba İnan'ın evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 GÜN SONRA EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hatice Tuba İnan'ın durumundan endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, İnan'ı hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İnan'ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: Amidahaber

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Af gibi yeni düzenleme geliyor! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak

Af gibi yeni düzenleme geliyor! On binlerce hükümlü yararlanacak
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı

Eline ne oldu? Trump morlukların sebebini ilk kez açıkladı
1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak

Yeni yılın ilk gününde telefonuna bu mesaj gelenler aman dikkat
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

ateşi bol olsur inşallah

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Kainat , yokluğun içinde .. ŞANS ESERİ .. var olmuş olduğu için .. hepimizin sonu .. ölümdür. Ölüm hepimizi silecek. Tüm Kainat yokluğa yok olup geri dönecek. Geride bir anı , bir hatıra bile kalmayacak. Yokluk sonsuzdur ancak yokluk'da bir kanun yok bir olayın şans eseri yer almaması için. O kanun olmadığından dolayı Kainat şansa var olmuş Yokluk'da. Söylemesi tuhaf gözüküyor ancak şu bir gerçekdir.. Kainat'ın var olması normal sayılmıyor. Çünkü yokluk başlangıçsızdır. Yani demekki sonsuzdur.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSütlü kahve:

Dinsiz imansız kafir saçma sapan konuşuyon hergün

yanıt29
yanıt6
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Işık yani enerji var olduğu sürece hiçbir şey yok olmaz ölüm enerjinin form değiştirme durumudur. Herşeyin hiçliğe dönmesi kaçınılmaz son olsa da bunun gercekleşmesi belki trilyonlarca yıl sonra olacak. Tabi bu esnada enerji çok farklı formlarda deneyimler yaşayacak. Yaşam enerjisi tek bir kaynaktan gelir. Dönüş yine ancak ona olur.

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Allah kim olursa olsun farketmez terki diyar etmiş ,ameli iyi kul,millet,yetim hakkı yemeyen devletin milletin malını çalıp çırpıp israf edip eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyen böyle haramilere arka çıkmayan adaletli merhametli dürüst güzel bütün kullarına gani gani rahmet eylesin

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıNowiwi Com:

Kainat'ın yokluğa yok olması için .. Trilyonlarca yılın geçmesi gerekiyorsa.. demekki Kainat'ın içinde bir şey.. trilyonlarca yıl sonrasında bir zamanı HAYAL etmiş ve o hayaline TUTUNUYOR. Eğer başka bir şey, o zamanın biraz daha ötesini hayal edebilirse, denklemi değiştirebilir. Çünkü ZAMAN galiba HAYALİ dir. Zaman denen bir şey YOK ve OLAMAZ çünkü HÜKÜM YOK en üst katda yani YOKLUK da. Zaman varsa demekki bir şey veya şeyler ÇOK DERİN BİR NOKTAYI hayal etmiş. O noktaya tutunuyor(lar).

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıSütlü kahve:

Gebersin banane amerikan ve israil 'in kuklaları bunlar

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla

Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

Yeni başkan eksi 13 derecede 40 bin kişinin önünde de yemin etti
Teve 2 yeni yıla, yeni isimle girdi

Yeni yıla, yeni isimle girdi
Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar

Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp polis yaktılar
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın metruk 2 binaya sıçradı

Bir şehrimizi ayağa kaldıran yangın
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Eksi 13 derecede halkın önünde yemin etti, Mamdani resmen göreve başladı

Yeni başkan eksi 13 derecede 40 bin kişinin önünde de yemin etti