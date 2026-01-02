AK Partili eski kadın yönetici evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Hatice Tuba İnan'ın evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 GÜN SONRA EVDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Hatice Tuba İnan'ın durumundan endişelenen yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, İnan'ı hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İnan'ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: Amidahaber