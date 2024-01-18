AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ TRABZON ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Trabzon adayı Ahmet Metin Genç oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Metin Genç Trabzon Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Trabzon ve Trabzon dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç olmuştur.

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET METİN GENÇ KİMDİR?

Yılmaz Genç, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Ormanüstü Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve ardından 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997 yılında askerlik görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda aktif rol alarak Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği gibi görevlerde bulundu. 2002 yılında AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi ve 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı. 2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi.

Yılmaz Genç, 2007 genel seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu. 2014 yerel seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı olarak seçildi ve 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ortahisar Belediye Başkanı olarak seçilerek görevine devam etmektedir.