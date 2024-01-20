Ak Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu. AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında adayların hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Sancaktepe belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Sancaktepe adayı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?

İstanbul'un Sancaktepe Belediye Başkan adayı Şeyma Döğücü oldu.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR?

1965 yılında Çorum'da doğan Avukat Şeyma Döğücü, eğitim hayatına Çorum İmam Hatip Lisesi'nde başlamış ve ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Döğücü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yapmış ve Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, IHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur.