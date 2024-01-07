AK Parti Rize adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. AK Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Rize Belediye Başkan Adayının ismi sorgulatılıyor. Peki, AK Parti Rize Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Rize Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ RİZE ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıklıyor. Alfabetik sıraya göre açıklanan listeye göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Aydın adayı Mustafa Savaş, Balıkesir adayı Yücel Yılmaz, Bingöl adayı Erdal Arıkan, Bursa adayı Alinur Aktaş, Rize adayı Rahmi Metin oldu.

RAHMİ METİN KİMDİR?

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rize spor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Rize Belediye Başkan adayı oldu.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır. Rahmi Metin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden AK Parti'nin Rize Belediye Başkan Adayı oldu.