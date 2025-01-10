Ahmet İyimaya'nın vefatıyla ilgili haberler, siyaset dünyasında büyük yankı uyandırdı. İyimaya'nın kariyeri, başarıları ve ölüm sebebi hakkında merak edilen pek çok soru bulunuyor. Özellikle "Ahmet İyimaya öldü mü?" ve "Ahmet İyimaya neden öldü?" gibi sorular, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çeşitli dönemlerde milletvekili olarak görev yapan Ahmet İyimaya, hukukçu kimliği ve yazılarıyla da tanınıyordu. Peki, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya kimdir? Ahmet İyimaya öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

AK PARTİ MLLETVEKİLİ AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Amasya'da 22 Kasım 1950'de doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi. İyimaya, evli ve 3 çocuk babasıydı.

İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisinden Amasya, 23, 24, 25 ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24. dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev aldı.

AHMET İYİMAYA ÖLDÜ MÜ?

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet İyimaya

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK TAZİYE MESAJI YAYINLADI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."