AK Parti Kayseri adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kayser Belediye başkan adayı kim oldu 2024?

AK Parti Kayseri adayı belli oldu mu? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenecek törende 48 ilin adayını açıklamasının ardından netlik kazandı ve gündeme geldi. Ak Parti'de yerel seçimler için ikinci aday tanıtım toplantısını bugün yapıyor. Bu kapsamda AK Parti Kayseri Belediye başkan adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, AK Parti HAK Kayseri KARİ adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Kayseri Belediye başkan adayı kim oldu 2024?İşte detaylar...

AK PARTİ KAYSERİ ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlenmekte olan törende 48 ilin adayını açıkladı. Saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı ile AK Parti Kayseri adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Buna göre AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri Belediye başkan adayı olacak. Erdoğan'ın açıklamasına saatler kala Ankara ve Kayseri dahil birçok ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimler netleşmişti.

AK PARTİ KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU 2024?

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kayseri Belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç olmuştur.

KAYSERİBELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

Dr. Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi'de (Şıhlı) dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nde tamamlayan Büyükkılıç, yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirmiştir. Tıp alanında uzmanlık eğitimini nöroloji dalında tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak başlamış, ayrıca askerlik görevini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak yerine getirmiştir.

Sivil toplum örgütlerinde aktif bir rol üstlenmiş olan Büyükkılıç, İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı gibi kuruluşlarda yöneticilik ve başkanlık yapmıştır.

1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak aktif siyasete atılan Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçilmiştir. Ardından 1999 yılında Refah Partisi'nden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanlığı görevine devam etmiştir. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti'den Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.