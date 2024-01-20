AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ | AK Parti İstanbul ilçe adayları kimler oldu?
AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında ilçe adayları araştırılıyor. Peki, AK Parti İstanbul ilçe adayları kimler oldu? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının listesini açıkladı. Adaylar, yerel seçimlerde partiyi temsil edecek. İstanbul'un ilçelerindeki adaylar belirlendi. Adayların kim olduğu ve hangi ilçede yarışacaklarına dair detaylar bugün açıklandı. Peki, AK Parti İstanbul ilçe adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...
AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ!
AK Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları kulislerden sızdı. İşte kulislere göre adaylığı tebliğ edilen İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları...
İşte kulislere göre AK Parti'nin İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları:
Adalar - Sina Şen
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Beykoz - Murat Aydın
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Kadıköy - Veli Arslan
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Çin
Sancaktepe Şeyma Döğücü
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Şile - İlhan Ocaklı
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Bayrampaşa - İlknur Kovaç
Beşiktaş - Serkan Toper
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Esenler - Teyfik Göksu
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şişli - Gökhan Yüksel
Zeytinburnu - Ömer Arısoy
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin kartoğlu
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Esenyurt - Hamit Öncü
Güngören - Bünyamin Demir
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Silivri - Volkan Yılmaz