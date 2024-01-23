AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin çalışmaları sürüyor. AK Parti'nin yarın açıklayacağı Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarının isimleri kulislerden sızdı. AK Parti Güdül adayı kim oldu? AK Parti Ankara Güdül Belediye Başkan adayı belli oldu mu?

İŞTE AK PARTİ'NİN YARIN AÇIKLAYACAĞI ANKARA İLÇE ADAYLARI

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçe adaylarını tanıtan AK Parti, yarın ise Ankara adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

AK Parti'nin yarın tanıtacağı Ankara ilçe adaylarının isimlerine Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ulaştı. Son anda bir değişiklik olmazsa bu isimler, yarın ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla aday olarak ilan edilecekler.

• Akyurt - Hilal Ayık

• Altındağ - Veysel Tiryaki

• Beypazarı - Tuncer Kaplan

• Çankaya - Duhan Kalkan

• Çamlıdere - Adem Ceylan

• Mamak - Asım Balcı

• Kahramankazan - Serhat Oğuz

• Keçiören - Zafer Çoktan

• Sincan - Murat Ercan

• Evren - Hüsamettin Ünsal

• Güdül - Muzaffer Yalçın

• Kızılcahamam - Süleyman Acar

• Elmadağ - Eyüp Tekiner

• Pursaklar - Ertuğrul Çetin

MUZAFFER YALÇIN KİMDİR?

1956 yılında Güdül'de doğan Muzaffer Yalçın İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara'da tamamladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1980-1994 yılları arasında Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı. 1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında Ak Parti Güdül İlçe Yönetiminde ilçe sekreteri ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında Ak Parti'den Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Güdül İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 mahalli idareler seçiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi aynı zamanda Güdül Belediyesi Meclis Üyeliği ve Güdül Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Yüksek öğrenimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde tamamladı. Bir çok Sivil Toplum Kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu ve 2016 yılında seçildiği Güdül Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2020 yılına kadar yürüttü.