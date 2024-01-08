AK Parti Giresun adayı belli oldu mu? 2024 Isparta Belediye Başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 10 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Isparta adayı belli oldu mu? 2024 Isparta Belediye Başkanı adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

AK PARTİ ISPARTA ADAYI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Buna göre Artvin adayı Mehmet Kocatepe, Bursa adayı Alinur Aktaş, İstanbul adayı Murat Kurum, Kocaeli adayı Tahir Büyükakın oldu. İşte tüm liste.

Adayları açıklanan büyükşehirler:

• İstanbul - Murat Kurum

• Kocaeli - Tahir Büyükakın

• Eskişehir - Milletvekili Nebi Hatipoğlu

• Bursa - Mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş

• Denizli - Mevcut belediye başkanı Osman Zolan

• Balıkesir - Mevcut belediye başkanı Yücel Yılmaz

• Aydın - Milletvekili Mustafa Savaş

• Samsun - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

• Erzurum - Mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen

• Muğla - Prof. Dr. Aydın Ayaydın

• Ordu - Mehmet Hilmi Güler

Adayları açıklanan diğer iller:

• Artvin - Mehmet Kocatepe

• Giresun - Mevcut belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu

• Elazığ - Şahin Şerifoğulları

• Edirne - Belgin İba

• Düzce - Faruk Özlü

• Bitlis - Nesrullah Tanğlay

• Bingöl - Erdal Arıkan

• Çanakkale - Eski Milletvekili Jülide İskenderoğlu

• Çankırı - Hüseyin Filiz

• Kastamonu - Tahsin Babaş

• Rize - Rahmi Metin

• Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

• Tokat - Eyüp Eroğlu

• Yalova - Mustafa Tutuk

• Isparta - Mevcut belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

7 Ocak 1962 yılında Isparta'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta'da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudum ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptım. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerimi sürdürmekteyim.

Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundum. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldım ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüm. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundum.

Başta yardım dernekleri ve spor kulüpleri olmak üzere, Isparta açısından önem arz eden birçok sosyal çalışmada aktif görevler aldım. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttüm. Hafız İbrahim Demiralay Okulu'nun yapımında komite başkanlığı yaptım ve birçok eğitim kurumunun da hayırseverler yardımıyla yapılmasına vesile oldum.

Orta derecede İngilizce biliyorum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK PARTİ'den Isparta Belediye Başkanı olarak seçildim.