AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Esenler adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Esenler adayı kim?

AK PARTİ ESENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Esenler Belediye Başkan adayının Tevfik Göksu olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu olmuştur.

İşte açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Esenler - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper

Esenler - Tevfik Göksu

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "AK Parti'mizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyder pey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il adayımızın tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da Ankara'da 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve il ile birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk.

AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Tevfik Göksu

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

1966 yılında Gölbaşı, Adıyaman'da doğan M. Tevfik Göksu, ilköğrenimini Gölbaşı'nda tamamladıktan sonra 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun olan Göksu, ardından 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akademik çalışmalarına sosyoloji alanında yoğunlaşarak Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine sürdüren M. Tevfik Göksu, her daim aktif siyasetin içinde yer aldı.

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