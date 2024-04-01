Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 37.74 oy oranı ile Türkiye'de 1'nci parti oldu. Ak Parti'nin 24 ille 2'nci parti olduğu seçimde, DEM 10 il, MHP 8 il, YRP 2 il, İYİ Parti ve BBP 1'er il kazandı. Bazı illerde ise seçim yarışı kıl payı denebilecek farklarla sona erdi. Peki Ak Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller Ak Parti'den CHP'ye geçti? İşte detaylar...

AK PARTİ'DEN CHP'YE HANGİ İLLER GEÇTİ?

31 Mart yerel seçimlerinde, CHP birinci parti olarak yaklaşık 17 milyon oy alarak zaferini ilan etti. AK Parti ise ikinci sırada yer alarak yaklaşık 16 milyon oy topladı. Üçüncü parti olarak ise Yeniden Refah Partisi, yaklaşık 3 milyon oy ile dikkat çekti. DEM Parti yüzde 5,68 oy oranıyla, MHP ise yüzde 4,98 oy oranıyla seçimlerde yer aldı. CHP, bu seçimde birçok ilçe ve ili kazanarak gücünü perçinledi.

AK Parti'den CHP'ye geçen iller arasında Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Adıyaman, Zonguldak ve Giresun yer alıyor.

İSTANBUL'DA CHP'YE GEÇEN İLÇELER

MHP'den CHP'ye geçen iller arasında Kütahya, Manisa, Bartın, Kastamonu ve Amasya bulunmaktadır.

İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçe belediyeleri arasında Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Bayrampaşa, Tuzla ve Çekmeköy bulunmaktadır.