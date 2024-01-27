AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İZMİR Balçova adayı kim?

-Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İZMİR'in ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Cumartesi günü açıklanması beklenen listeyle ilgili kulislere sızan bilgilere göre; 12 ilçede mevcut başkanlarla devam edilecek. 5 ilçede ise henüz karar verilmiş değil. Peki, AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Balçova adayı kim?

AK PARTİ BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Balçova Belediye Başkan adayının Erol Eroğlu olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu olmuştur.

AK PARTİ BALÇOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

Erol Eroğlu AK Parti'nin merakla beklenen yeni Balçova Belediye Başkan adayıdır.