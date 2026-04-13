Ajda Pekkan’ın sahne ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

Sahne tarzıyla her zaman konuşulan Ajda Pekkan, son konserindeki kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının tercih ettiği ceketin perde arkası ise magazin programında gün yüzüne çıktı.

“5 BİN DOLAR” DETAYI

Ece Erken, ceketin fiyatına ilişkin bilgiyi modacı Burcu Sedef’ten aldıklarını belirterek, “Net olarak fiyatı 5 bin dolar” ifadelerini kullandı.

1,5 AYDA HAZIRLANDI

Ceketin yapım sürecine de değinen Erken, tasarımın yaklaşık 1,5 ayda tamamlandığını vurguladı. Ünlü sunucu, “Bu parayı hem kullanılan taşlara hem de işçiliğe veriyorsunuz” sözleriyle detayları paylaştı.

ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

Ajda Pekkan’ın yanı sıra Hadise gibi birçok ünlü ismi de giydiren Burcu Sedef’in imzasını taşıyan tasarım, sahne stilinde fark yaratmasıyla dikkat çekti.