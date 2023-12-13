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Damat tarafının çeyiz talebini karşılayamayan genç doktor canına kıydı

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Hindistan'da genç doktor Shahana, nişanlısının ailesinin yüksek miktardaki çeyiz talebini karşılayamayınca intihar etti. Arkadaşları, genç doktoru pansiyon odasında hareketsiz buldu. Olayda genç doktorun yüksek dozda anestezi alarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hindistan'da genç doktor Shahana'dan, evlilik planları yaptığı meslektaşı pahalı çeyiz talebinde bulundu. Ailesi, bu talebi karşılayamayınca 28 yaşında genç doktor, intihar ederek yaşamına son verdi. Ailesi, çeyiz talebinin kızlarının intiharına neden olduğunu açıkladı ve sorumlu doktor ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

PANSİYONDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Shahana çalıştığı hastaneye gitmeyince arkadaşları telaşlandı. Telefonuna cevap vermeyince arkadaşları kaldığı pansiyon odasına gittiklerinde, genç doktoru hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan genç doktorun yüksek dozda anestezi ilacı aldığı ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÇEYİZ YÜZÜNDEN CANINA KIYDI

Genç doktorun ailesi kızlarının evlilik yapmayı planladığı erkek meslektaşının ailesinin kendilerinden fahiş sayılabilecek çeyiz talep ettiklerini bu talebi karşılayamadıkları için kızlarının yaşamına son verdiğini açıkladı. Genç kızın ailesi ölümünden sorumlu tuttukları doktor ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Kadın

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