Aile Hükümeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Hükümeti filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Hükümeti filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Hükümeti filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Hükümeti konusu nedir, Aile Hükümeti oyuncuları kimler ve Aile Hükümeti özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur. Salih'in en büyük korkusu akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.

YAPIM YILI: 2020

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR : MEHMET YILDIRIM, ASLIHAN MALBORA, ALPER SALDIRAN, NAİL KIRMIZIGÜL, GÜLHAN TEKİN

Yönetmeliğini Burak Demirdelen, senaristliğini ise Seçil Çömlekçi'nin üstlendiği Aile Hükümeti filminin çekimleri Çanakkale Assos'ta gerçekleştirildi.