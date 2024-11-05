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Aile hekimleri neden iş bırakıyor? 5-6-7 Kasım Aile hekimleri çalışacak mı?

Aile hekimleri neden iş bırakıyor? 5-6-7 Kasım Aile hekimleri çalışacak mı?
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Aile hekimlerinin neden iş bırakma eylemi yaptığı ve ne zaman görevlerine dönecekleri merak konusu oldu. 5-6-7 Kasım tarihlerinde aile sağlığı merkezlerinde iş bırakma kararı alan hekimler, hemşireler ve ebeler, tartışmalı yönetmeliği protesto etmek amacıyla grevde olacak. Hangi aile hekimlerinin greve katıldığı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hekim sendikaları yaptıkları açıklamada, iş bırakma kararlarını kamuoyuna duyurdu. Peki, aile hekimleri neden iş bırakıyor?

Aile hekimleri neden iş bırakıyor? Aile hekimleri ne zaman çalışacaklar? Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimler, hemşireler ve ebeler, yürürlüğe giren tartışmalı yönetmeliğe karşı tepkilerini göstermek amacıyla ülke genelinde üç gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı. Aile hekimleri neden iş bırakıyor? 5-6-7 Kasım Aile hekimleri çalışacak mı? Detaylar haberimizdedir…

AİLE HEKİMLERİ NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Hekim sendikaları, 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu. Bu eylem, Resmi Gazete'de yayımlanan ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik öngören yeni düzenlemeyi protesto amacı taşıyor. Hekimler, yapılan değişikliğin işin kalitesinden çok işlem sayısına odaklandığını belirterek, maaşların emekliliğe yansıyacak şekilde tek kalem olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sendikaların yaptığı açıklamada, "Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak, 30.10.2024 tarihli yönetmeliğe karşı aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle hizmet vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Aile hekimleri neden iş bırakıyor? 5-6-7 Kasım Aile hekimleri çalışacak mı?

HANGİ SENDİKALAR GREV KARARI ALDI?

  • Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
  • Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
  • Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)
  • Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
  • Genel Sağlık İş
  • Hekim Birliği Sendikası
  • Hekim-Sen
  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  • Tabip-Sen
  • Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)
  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmış durumda.

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