Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu?

Yeni yönetmelikle, aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500'e düşürülecek. Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak. Peki, yeni yönetmelikle aile hekimliği maaşı değişti mi? Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu?

AİLE HEKİMLERİ MAAŞI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyada aile hekimleri ile ilgili yapılan bazı yorumlar:

"Aile Hekimleri'ne 44 bin lira teşvik verileceği öğrenildi. Yeni yönetmelikle alacakları maaş 180 bin lira."

"Aile Hekimleri'nin "Yeni yönetmelikle" 180 bin lira maaş alacakları öne sürüldü."

"180 bin lira maaşı az bularak toplu iş bırakmaya gidecek Aile hekimlerinin bir an önce istifa etmelerini bekliyoruz."

AİLE HEKİMLERİ MAAŞI 180 BİN LİRA MI OLDU?

Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yeni yönetmelikle, aile hekimliğine düşen kişi sayısı 3 bin 500'e düşürülecek.

Nüfusun fazla olduğu bölgelerde yeni aile hekimlikleri açılacak.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hekim başına düşen hasta sayısı azaltılarak kronik hastalık ve kanserlerin tarama ve izlemlerinin etkin yapılmasının teşviki sağlanacak. Aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı kişilere en az 6 ayda bir ulaşacak.

Aile hekimleri maaşı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdire sayfamızda yayınlanacaktır.

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