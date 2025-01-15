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Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?

Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?
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Aile hekiminden alınan sağlık raporları ve sağlık ocaklarından alınan sağlık raporlarının ücretlendirilmesi konusu merak ediliyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?

Aile Hekimi raporu ücretli mi? Yeni düzenlemeyle, hekim ve diş hekimi muayene katılım payı 20 liraya yükseltilirken, aile hekimlerinden bazı sağlık raporları ücretli hale geldi. Ayrıca, aile hekimleri mesai dışında ücretli hizmet verebilecek. Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL? Detaylar haberimizdedir...

AİLE HEKİMİ RAPORU ÜCRETLİ Mİ?

Yeni düzenlemeye göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 liraya çıkarıldı. SGK, sevkle başvurulan durumlarda bu katılım payını yüzde 50 azaltma yetkisine sahip olacak.

Aile Hekimi raporu ücretli mi? Sağlık ocağı sağlık raporu kaç TL?

Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar, örneğin ehliyet raporları, artık ücretli olacak. Bu raporlar karşılığında toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak. Ayrıca, aile hekimleri mesai saatleri dışında hastalara ücret karşılığında hizmet verebilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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