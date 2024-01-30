Aile dizisi neden final yapıyor, Aile bitiyor mu?

Aile 26. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Peki, Aile dizisi neden final yapıyor, Aile bitiyor mu?

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?

• Kıvanç Tatlıtuğ

• Serenay Sarıkaya

• Nejat İşler

• Canan Ergüder

• Nur Sürer

• Levent Ülgen

• İpek Tenolcay

• Ushan Çakır

• Emel Göksu

• Esma Yeşim Gül

• Mert Denizmen

• Umutcan Ütebay

• Yüsra Geyik

• Ozan Gözel

• Ecem Simge Yurdatapan

• İpek Çiçek

• Defne Piriçci

AİLE DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde görülmeye başlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizi ilk sezondan bölüm sayısını belirledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide son bölümlerini yayınlıyor olabilir.

7 Mart Salı günü başlayan dizi yola 30 bölümle başladı. 24. Bölüme ulaşan Aile'nin 30. Bölümde final yapması halinde son kalan 6 bölümle Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.