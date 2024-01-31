Aile dizisi final mi? Sorusu, dün akşam yayınlanan bölümün ardından gündeme geliyor. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik, İpek Çiçek ve Emel Göksu'nun paylaştığı Aile dizisinin akıbeti merak ediliyor. Peki, Aile dizisi final mi? Aile dizisi bitti mi, neden bitti? Aile dizisi kaldırıldı mı, sebebi ne?

AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ?

Aile dizisi dün akşam yayınlanan 30. bölümle final yaptı. Dizinin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un veda mesajları ise herkesi duygulandırdı. Aile dizisi, en başında yapılan anlaşma gereği 30. bölümle ekran macerasını noktaladı. Dizinin final bölümü herkesi duygulandırırken başrollerden de peş peşe veda paylaşımı geldi.

Instagram hesabından sette çektirdiği kareleri yayınlayan Serenay Sarıkaya "Son kez Aile... Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum. Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere" ifadelerini kullandı. Kıvanç Tatlıtuğ ise "Bugün bir Aile olarak başladığımız ve öyle devam eden yolculuğumuzda sona geldik. Aile'ye emeği geçen tüm oyuncu ve set arkadaşlarıma 30 bölüm bizimle olan ve destek veren siz güzel izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Bu güzel ekip ile yolumuz tekrar kesişecek" dedi. Yüsra Geyik de paylaşımına "Yaptık bir şeyler, bileğimizin gücü yettiğince. Ama sevdik efendim. Koşulsuz, sonsuz, uçsuz bucaksız, tereddütsüz, karşılık beklemeden sevdik. Yaptık bir şeyler vesilenizle" notunu yazdı.