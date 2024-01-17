Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

1 Aralık 2017 yılında yayınlanan ve komedi türünün en iyi projelerinden biri olmayı başaran Aile Arasında oyuncuları ve konusu takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, son dönemlerde televizyon seyircisi ile buluşarak adından yeniden söz ettirdi. Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiğiAile Arasında komedi filmi seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Dijital platformlarda yerini alan filmin başrollerini gülse Birsel ve Engin Günaydın paylaşıyor. Aynı zamanda senaristliğini yapan Birsel, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Fatih Artman, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Su Kutlu'yu Aile Arasında oyuncuları arasına ekledi.

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR?

Aile Arasında konusu, Fikret 21 yıllık eşini aniden terk eder ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz ile karşılaşıp dost olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep ise Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi almıştır. Aile arasında kız isteme, düğün merasimi olacaktır. Ancak damadın geleneksel ailesi, ince detaylarla bezeli bir geleneksel evlilik düşünmektedir. Nevrotik, asla yalan söyleyemeyen, tedirgin Fikret, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı bir hayli zorlanmak ve hayatının rolünü oynamaktadır.