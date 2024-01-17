Üye Girişi
Haberler

Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

Güncelleme:
Abone Ol

Beyaz perdede sinema severlerle buluşan Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Yayınlandığı tarihte komik sahneleri ile dikkat çeken proje, televizyon izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor.

1 Aralık 2017 yılında yayınlanan ve komedi türünün en iyi projelerinden biri olmayı başaran Aile Arasında oyuncuları ve konusu takipçileri tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği, son dönemlerde televizyon seyircisi ile buluşarak adından yeniden söz ettirdi. Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

AİLE ARASINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiğiAile Arasında komedi filmi seyircileri ile buluşmaya devam ediyor. Dijital platformlarda yerini alan filmin başrollerini gülse Birsel ve Engin Günaydın paylaşıyor. Aynı zamanda senaristliğini yapan Birsel, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Fatih Artman, Devrim Yakut, Şevket Çoruh, Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Su Kutlu'yu Aile Arasında oyuncuları arasına ekledi.

Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

AİLE ARASINDA KONUSU NEDİR?

Aile Arasında konusu, Fikret 21 yıllık eşini aniden terk eder ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz ile karşılaşıp dost olurlar. Solmaz'ın kızı Zeynep ise Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi almıştır. Aile arasında kız isteme, düğün merasimi olacaktır. Ancak damadın geleneksel ailesi, ince detaylarla bezeli bir geleneksel evlilik düşünmektedir. Nevrotik, asla yalan söyleyemeyen, tedirgin Fikret, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı bir hayli zorlanmak ve hayatının rolünü oynamaktadır.

Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ozan Açıktan Gülse Birsel Yönetmen Aralık Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aile Arasında oyuncuları ve konusu! Aile Arasında oyuncuları kimlerdir? Aile Arasında konusu nedir? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 144. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 17 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, nered, ne zaman çekildi? Ejder Kılıcı filmi konusu, oyuncuları ve Ejder Kılıcı özeti! TUA ne demek, açılımı nedir? Türkiye Uzay Ajansı TUA nedir? 18 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Türkiye fırlatma üssü yok mu, Türkiye uzay üssü yok mu? Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? Turgut Altınok hayatı ve biyografisi! AK Parti Adana adayı kim oldu, Fatih Kocaispir aday mı? AK Parti Ankara adayı kim oldu, Turgut Altınok aday mı? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı CANLI YAYIN | Alper Gezeravcı uzay yolculuğu hangi kanalda? Fırlatma CANLI YAYIN İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title