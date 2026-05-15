Aidat düzenlemesi yasalaştı: "Fiyatlarda düşüş beklemiyoruz"

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından gözler yeni sisteme çevrildi. Uluslararası Tesis Yönetim Derneği Başkanı Burhan Şen, düzenlemenin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını söyledi.

"AİDATLARDA DÜŞÜŞ OLMAYACAK"

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan Uluslararası Tesis Yönetim Derneği Başkanı Burhan Şen, yeni düzenlemeyle birlikte aidat fiyatlarında ciddi bir düşüş beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Şen, "Aidatları yüzde 15 düşüremezsiniz" diyerek mevcut maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekti.

"DENETİM DÜZENLEMESİ BEKLİYORUZ"

Yeni sistemin sektör açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Şen, buna rağmen düzenlemeyi yeterli bulmadığını söyledi. Yakın dönemde özellikle denetim mekanizmalarına ilişkin yeni adımlar beklediklerini ifade eden Şen, "Yöneticiler artık her an denetlenebileceğini düşünecek" dedi. 

Gamze Tamer
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Kenan Kurkcu:

burhan şen kim ya ne güzel konuşuyo!! aidatlar düşmez dedi hemen perde arkasındaki anlaşmaları görüyoruz!! yöneticiler denetlenecekmiş güldürmeyin beni!! şeffaflık falan hep lafta kalır bunların!!

Haber YorumlarıMümtaz Sahin:

ulan kadınların hepsi evde otursa site aidatı ne kadar düşer bi düşünün!! herşeyi onlar karıştırıyor işte!!

Haber YorumlarıVolkan Samsun:

yine bi kanun çıkardılar ama işe yaramaz. milleti enflasyon altında eziyorlar. bi düzen de gelmiyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

