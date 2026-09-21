Haberler

AİÇÜ, THE World University Rankings 2027 sıralamasında yer almaya hak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ, THE World University Rankings 2027 sıralamasında yer almaya hak kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ, THE World University Rankings 2027 için gerekli değerlendirme sürecini tamamlayarak sıralamada yer almaya hak kazandı. Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığındaki çevrim içi toplantıda THE Sustainability Impact başvuru süreci ele alındı.


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Times Higher Education (THE) ile uluslararası görünürlüğünü ve sıralamalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda AİÇÜ’nün THE World University Rankings 2027 için gerekli değerlendirme sürecini başarıyla tamamladığı ve sıralamada yer almaya hak kazandığı bilgisi paylaşıldı.

AİÇÜ Rektör Yardımcısı ve Uluslararası Görünürlük Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu başkanlığında Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Times Higher Education Birleşik Krallık ve Avrupa’dan Sorumlu Ticari Direktörü (Commercial Director – UK & Europe) Lachyn Italmazova ile AİÇÜ Uluslararası Görünürlük Üst Komisyonu üyeleri Doç. Dr. Akın Akıncıoğlu, Doç. Dr. Nimetullah Aldemir, Doç. Dr. Burak Alaylar, Dr. Öğr. Üyesi Ferhan Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Alican Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Berrak Nur Özden katıldı.

Toplantının ana gündemini, THE Sustainability Impact sıralamasına başvuru süreci oluştururken; başvuru sürecinin etkin yürütülmesi, değerlendirme ölçütleri ve AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı

İçişleri düğmeye bastı! Binlerce vatandaşlık iptal edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
8-0'lık tarihi zafer Avrupa'yı salladı! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor

Manşetler alev alev! Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor
86 yaşında günde 6 ton biber üretiyor! Ahmet Can'ı her sabah camına vuran kuş kaldırıyor

86 yaşında günde 6 ton biber! Onu her sabah bir kuş uyandırıyor
Türkiye'de 16 milyon kişide migren var! Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde ilk 3 sırada

Toplumun yüzde 16'sında var! Engellilik listesinde ilk 3'te
İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Haritada bir belediyenin daha sararması an meselesi