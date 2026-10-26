Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AİÇÜ Senatosu YÖKAK'ın 2025 raporundaki iyileştirme adımlarını karara bağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ Senatosu YÖKAK'ın 2025 raporundaki iyileştirme adımlarını karara bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ Senatosu, YÖKAK'ın 2025 Kurumsal Akreditasyon Raporu'ndaki gelişmeye açık yönleri ve kurumsal iyileştirme çalışmalarını ele aldı. İyileştirmelerin ilgili birimlerce planlanması, Kalite Koordinatörlüğünce izlenmesi ve somut kanıtlarla raporlanması kararlaştırıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Senatosunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Akreditasyon Raporu kapsamındaki gelişmeye açık yönler ve kurumsal iyileştirme çalışmaları ele alındı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısında; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı olmak üzere dört temel değerlendirme alanında tespit edilen gelişmeye açık yönlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplantıda, YÖKAK değerlendirmelerinden hareketle hazırlanan iyileştirme önerileri görüşülerek kurumsal kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin artırılması, iyileştirme çalışmalarının tüm akademik ve idari birimler tarafından sahiplenilmesi ve süreçlerin sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesi üzerinde duruldu.

Senato değerlendirmeleri sonucunda, gelişmeye açık yönlere ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından planlanması, Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonunda düzenli olarak izlenmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların somut kanıtlarla raporlanması yönünde karar alındı.

Toplantı, kalite güvencesi süreçlerinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme anlayışının üniversitenin tüm faaliyet alanlarında yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Eftelya Tekçi, sevgilisiyle yaşadığı tartışmanın ardından darp raporunu paylaştı

“Ankara’nın denizi yok mu?” sorusuyla gündem olmuştu: Bu kez konu darp
Yılmaz Erdoğan’ın dizisinde tartışma yaratan kam davulu nedir?

Dizideki o sahne tartışma yaratmıştı: Kam davulu ne anlama geliyor?
Brezilya'da nefes kesen seçim! Oyların yüzde 83'ü sayıldı, Lula Bolsonaro'nun önünde

Oyların yüzde 83'ü sayıldı! Lula ile Bolsonaro arasında 3 puan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alaska'dan Manavgat'a gelen kuş Türkiye'de ilk kez görüldü! Kuş türü sayısı 506'ya çıktı

Daha önce hiç görülmemişti! Kuşçular Manavgat'a akın ediyor
Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu

Arda'dan Mourinho'ya olay hareket! Yere düşüyordu
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru yanıt herkesi şaşırttı
Eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı 3 yerinden bıçakladı

Eski sevgili dehşet saçtı! 19 yaşındaki kızı boynundan bıçakladı
Demir kapıyı kapatmak isterken canından oluyordu! Bekçinin beli ve kalçası kırıldı

Bir anda rayından çıktı, bekçi altında kaldı! O anlar kamerada
Yol çalışması faciaya dönüştü! Çukura düşen araçtan acı haber

Yol çalışması faciaya dönüştü! Ters dönen araçtan acı haber