AİÇÜ Senatosu YÖKAK'ın 2025 raporundaki iyileştirme adımlarını karara bağladı

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Senatosunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Akreditasyon Raporu kapsamındaki gelişmeye açık yönler ve kurumsal iyileştirme çalışmaları ele alındı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısında; Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı olmak üzere dört temel değerlendirme alanında tespit edilen gelişmeye açık yönlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplantıda, YÖKAK değerlendirmelerinden hareketle hazırlanan iyileştirme önerileri görüşülerek kurumsal kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin artırılması, iyileştirme çalışmalarının tüm akademik ve idari birimler tarafından sahiplenilmesi ve süreçlerin sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesi üzerinde duruldu.

Senato değerlendirmeleri sonucunda, gelişmeye açık yönlere ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından planlanması, Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonunda düzenli olarak izlenmesi ve gerçekleştirilen çalışmaların somut kanıtlarla raporlanması yönünde karar alındı.

Toplantı, kalite güvencesi süreçlerinin kurumsal düzeyde güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirme anlayışının üniversitenin tüm faaliyet alanlarında yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu