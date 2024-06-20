AHU TUĞBA SAĞLIK DURUMU! Ahu Tuğba kaza mı geçirdi, durumu nasıl?

Nisan ayında geçirdiği kazada kaburgaları kırılan ve zor bir ameliyat geçiren Ahu Tuğba, yeniden hastaneye kaldırıldı. Annesinin durumunun ciddi olduğunu belirten Anjelik, sevenlerinden dua istedi.AHU TUĞBA SAĞLIK DURUMU! Ahu Tuğba kaza mı geçirdi, durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

AHU TUĞBA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında Los Angeles'ta kaza geçirmiş ve kaburgaları kırılmıştı. Geçirdiği ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

Magazinsortie'de yer alan habere göre, bir süredir fizik tedavi gören Ahu Tuğba, önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tuğba'nın durumunun ciddi olduğunu belirten kızı ise tüm sevenlerinden dua istedi. Nisan ayında geçirdiği kazadan dolayı 8 saat süren operasyondan geçen Ahu Tuğba, o zaman yaptığı açıklamada "Şoktayım, elimi kaldıramıyorum. İlaçlar ağır geliyor. Yemek yiyemiyorum. Doktorlar geçer diyor ama moralim sıfır" ifadelerini kullanmıştı.