Ak Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir adli soruşturma nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Zenbilci, sürecin partisinin itibarına zarar vermemesi için bu kararı aldığını belirtti. Peki, Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir?

AHMET ZENBİLCİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, oğlunun isminin geçtiği bir soruşturma nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durumun, soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması beklentimle asla tasvip edilemeyecek bir durum olduğunu belirtmek isterim. Bu sürecin partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için istifa ediyorum," ifadelerini kullandı.

AHMET ZENBİLCİ KİMDİR?

Ahmet Zenbilci, 27. ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'den Adana milletvekili olarak görev yaptı. Eğitimini Adana İmam Hatip Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı, Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Zenbilci, daha önce Sarıçam ve Sofulu belediye başkanlığı yapmış olup, evli ve beş çocuk babasıdır.