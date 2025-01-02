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Ahmet Zeki Üçok kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli?

Ahmet Zeki Üçok kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli?
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NOW Çalar Saat programının konuğu Ahmet Zeki Üçok oldu. Canlı yayın konuğu Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli?

Ahmet Zeki Üçok NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Zeki Üçok kimdir? Ahmet Zeki Üçok kaç yaşında, nereli? Ahmet Zeki Üçok biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AHMET ZEKİ ÜÇOK KİMDİR?

Ahmet Zeki Üçok, 9 Nisan 1961'de Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Koşuboğazı köyünde, öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından 1977 yılında Işıklar Askeri Lisesi'nden, 1981 yılında ise Hava Harp Okulu'ndan Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu.

1981-1993 yılları arasında uçaksavar subayı olarak görev yapan Üçok, bu dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayarak (1989) Askeri Hakim sınıfına geçti (1993). Akademik çalışmalarını sürdürerek Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını (1995) ve doktorasını (1999) tamamladı.

Kariyeri boyunca, Eskişehir 1. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde üye ve başkanlık (1993-2002), Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı'nda Adli Müşavirlik (2002-2005) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcılığı (2005-2009) gibi önemli görevlerde bulundu.

2022 yılında Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlık görevine atanarak siyasi alanda da aktif bir rol üstlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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