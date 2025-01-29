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Ahmet Türk'ün torunu neden öldü, öldürüldü mü?

Ahmet Türk'ün torunu neden öldü, öldürüldü mü?
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Mersin'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk (29) hayatını kaybetti. Ahmet Türk'ün torununun neden öldüğü merak ediliyor.

DEM Parti'li Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk'ün öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olduğu öğrenildi. Peki, saldırının sebebi ne? Olayın arkasında kimler var? Ahmet Türk'ün torunu neden öldü, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

AHMET TÜRK'ÜN TORUNU NEDEN ÖLDÜ?

Mersin'de meydana gelen silahlı kavgada Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Müfide İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı D-400 karayolunda bulunan Serbest Bölge Köprülü kavşağının altında meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Mekan çıkışında birbirlerini takip eden iki gruptan 9 kişi köprü altında silahla kavga çıkardı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralılardan 29 yaşındaki Hüseyin Rehber Türk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı, 2 tane silah ele geçirdi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Türk'ün, önceki ay görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu, geçmiş dönemlerde Mersin Akdeniz Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Fazıl Türk'ün de yeğeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ahmet Türk'ün torunu neden öldü, öldürüldü mü?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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