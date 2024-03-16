Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan adayı ise Ahmet Serkan Tuncer. Ahmet Serkan Tuncer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET SERKAN TUNCER KİMDİR?

Ahmet Serkan Tuncer, 1982 yılında Mersin'in Mezitli ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Mezitli Viranşehir Okulu'nda, ortaokul eğitimini Mezitli Muhittin Develi Okulu'nda, lise eğitimini ise Mezitli Çok Programlı Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimine Muğla Üniversitesi'nde başlamış ve 2003 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi bölümünden mezun olmuştur. Askerlik görevini 2004 yılında Erzurum'da yerine getirmiştir.

2020 yılında evlenen Ahmet Serkan Tuncer, 2023 yılında Sırma adında bir kız çocuğu sahibi olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.