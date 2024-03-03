Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener nereli? Detaylar haberimizdedir…

AHMET ŞENER KİMDİR?

Ahmet Şener, MHP Adana teşkilatında Feke İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Ahmet Şener, 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Adana Feke Belediye Başkan adayıdır.