Üye Girişi
Haberler

Ahmet Şahan kimdir? Şehit polis Ahmet Şahan nereli, kaç yaşındaydı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da ihbar üzerine olay yerine gelen 38 yaşındaki polis memuru Ahmet Şahan'ı şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan, özel hareket polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Kastamonu'da bir polis memuru, ihbarı değerlendirmek için olay yerine gittiği sırada saldırıya uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis şehit düştü. Saldırgan ise polis özel harekat timi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin aldığı annesi ise yaralı halde kurtarıldı.

AHMET ŞAHAN KİMDİR?

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 32 yaşındaki İsmail Bayam, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

AHMET ŞAHAN HAKKINDA

Ahmet Şahan kimdir? Şehit polis Ahmet Şahan nereli, kaç yaşındaydı?

.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Ahmet Şahan Kastamonu Polis Haberler.com Özel Gündem Yaşam Güncel Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Amerikan basınından çarpıcı iddia: Haniye aylar önce gizlice sokulan bombayla öldürüldü

Bakmadan Geçme

Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nurdağı, Nizip, Şehitkamil 1-2 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Ahmet Şahan kimdir? Şehit polis Ahmet Şahan nereli, kaç yaşındaydı? 1-2 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak? 1-2 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sultangazi, Üsküdar, Sancaktepe 2 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Lille hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? KPSS iptal mi olacak 2024? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
title