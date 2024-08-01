Ahmet Şahan kimdir? Şehit polis Ahmet Şahan nereli, kaç yaşındaydı?

Kastamonu'da bir polis memuru, ihbarı değerlendirmek için olay yerine gittiği sırada saldırıya uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis şehit düştü. Saldırgan ise polis özel harekat timi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin aldığı annesi ise yaralı halde kurtarıldı.

AHMET ŞAHAN KİMDİR?

Olay, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 32 yaşındaki İsmail Bayam, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi ve geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda, silahlı saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

AHMET ŞAHAN HAKKINDA

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