Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli?
Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Yayladağı Belediye Başkan adayı olan Ahmet Sağlam hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Sağlam'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Sağlam kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
AHMET SAĞLAM KİMDİR?
Ahmet Sağlam, Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Yayladağı Belediye Başkan adayı Ahmet Sağlam öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.