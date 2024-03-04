Ahmet Önal kimdir? CHP Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kırıkkale Belediye Başkan adayı ise Ahmet Önal oldu. Ahmet Önal kimdir? Ahmet Önal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET ÖNAL KİMDİR?

Ahmet Önal, Kırıkkale doğumlu bir hukukçu, avukat ve siyasetçidir. 1983 yılında doğan Önal, Ahmet ve Zübeyde çiftinin oğludur. Eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Kırıkkale'de serbest avukatlık yapmış ve Kırıkkale Barosu'nda çeşitli komisyonlarda görev almıştır.

Siyasi kariyerine de adım atan Ahmet Önal, 2015-2018 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kırıkkale Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katılmış ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi olmuştur. Orta düzeyde İngilizce bilen Önal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ahmet Önal, siyasi kariyerine devam ederek, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kırıkkale Milletvekili seçilerek görevine devam etmektedir.