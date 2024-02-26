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Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu?

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alacağı söyleniyor. Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor ve Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir sorularına yanıt aranıyor. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncu değişikliğine gidiyor. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu?

Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu? sorularına yanıt aranıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirdi. Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu? Detaylar haberimizdedir...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ APO KİMDİR?

Oyuncu değişikliği hakkında Show TV'den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir.

Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."

Ahmet Mümtaz Taylan Kızılcık Şerbeti'ne mi giriyor? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kim oldu?

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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